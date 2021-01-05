فتح باب التقدم للدفعة الـ28 من مكافأة النشر الدولي

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة، عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية، وتستمر فترة التقدم من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 /1/ 2021.ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى:http:asu.edu.egar11page