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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان «قمة العلا» يثمن دور أمير الكويت الراحل فى المصالحة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:49 م
قمة العلا
قمة العلا
آية حسني
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن قمة العلا اكتسبت أهمية دولية بالغة.

وقال فرحان، في البيان الختامي لقمة العلا، إن حكمة القادة الخليجيين والعرب قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا.

وأشار بيان قمة العلا، إلى تقديم الشكر لدولة الامارات، على رئاسة قمة مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، موضحًا أن القمة عنوانها المصالحة والمصارحة لحفظ أمان المنطقة.

وثمن البيان دور الشيخ صباح أمير الكويت الراحل في إعادة التلاحم الخليجي.

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