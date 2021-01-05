وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى، الذى يزور مصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة.

من جانبه، أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.