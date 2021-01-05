نائب يطالب بتعقب المروجين لأدوية وهمية لعلاج كورونا

حذر أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، من تداول أدوية يدعى مروجوها أنها لعلاج فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بضرورة عدم التعاون مع هذه الإعلانات لما تسببه الأدوية من ضرر على صحة المواطنين.وقال محسن، في تصريحات الثلاثاء، إنه لم يثبت، حتى الآن، وجود علاج لفيروس كورونا وحتى البروتوكولات التي يتم استخدامها في الدول لا تعالج الوباء، لافتًا إلى أنها تعالج، فقط، الأعراض الناجمة عن كوفيد-19.وطالب عضو الشيوخ بتعقب المعلنين عن أدوية كورونا، نظرًا لمخالفتهم الواضحة للقانون الذي ينص على أن يكون الإعلان عن أي أدوية بعد موافقة وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة.وأشار نائب بني سويف إلى أن الترويج للأدوية بما يخالف القانون جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل إلى الحبس.وفيما يتعلق بوجود علاج لفيروس كورونا، ذكر النائب أن جميع الأدوية المعلن عنها لعلاج الوباء، كلها ما زالت قيد التجارب السريرية، ولا يجب أن يأخذ أي مريض العلاج إلا بتوجيهات من الطبيب المختص.