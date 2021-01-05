القبض على 119 تاجر مخدرات بالمحافظات





نجح رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير القطاع، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 110 قضية مخدرات بحوزة (119) متهم.عثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البانجو وزنت (14.060 كيلوجرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (19.572 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (865 جراما)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1.052 كيلوجرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (765 جراما)، كمية من البودر زنة (250 جرامًا)، كمية من مخدر الشابو وزنت (451 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (1 جرام)، و(1456) قرصا مخدرا.يأتي ذلك، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.