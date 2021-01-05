محمد منير على «باب الجمال» أسبوعيًا في يوتيوب

قرر الكينج محمد منير طرح أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بشكل أسبوعي عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب وأحد تطبيقات الهاتف المحمول.وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن منير يواصل وضع اللمسات النهائية على أغاني الألبوم الذي طرح أولى أغانيه "باب الجمال" ليلة رأس السنة، حيث يتواجد بشكل يومي في أحد استوديوهات التسجيل لوضع التوزيع النهائي للأغاني وتسجيلها لطرحها تباعًا.ومن المقرر أن يطرح الكينج ثاني أغنيات ألبومه الجديد والتي تحمل اسم "فينك يا حبيبي" خلال ساعات وهى من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.كان منير قد طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال" عبر يوتيوب ولاقت رواجًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا وجمهور الكينج، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.يتضمن الألبوم الجديد لمحمد منير 8 أغنيات هى "باب الجمال" و"فينك يا حبيبي" و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.