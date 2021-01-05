«أبوشقة» يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال رئيس حزب الوفد في برقية بعث بها للبابا تواضروس جاء فيها: نهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى وجميع الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الذى يعد عيدًا للمصريين جميعًا، كرمز للحب والتسامح الذى كان رسالة السيد المسيح عليه السلام.ودعا رئيس حزب الوفد الله أن يكون هذا العام سعيدًا على الجميع، وأن يكون عام خير وسلام على مصر والعالم، وأن يحفظ الله بلادنا والعالم من جائحة كورونا.