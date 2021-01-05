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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهري للجنة المنشآت الجامعية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:16 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهري
ولاء القاضى
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عقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الثلاثاء، الاجتماع الشهري للجنة المنشآت الجامعية لمتابعة أعمال المنشآت واستعراض ماتم تنفيذه من كافة المشروعات القائمة وماتم الانتهاء منه والأعمال المطلوبة من مركز البحوث الهندسية، والأعمال الجاهزة لافتتاحها بمختلف كليات ووحدات الجامعة.

وعرض مبارك الافتتاحات التى تمت تزامنا مع الاحتفال بعيد الجامعة الرابع والأربعين، التى تعد إنجازات ونجاحات جديدة تضاف إلى تاريخ الجامعة، مؤكدًا أنه جار الانتهاء من إنجازات أخرى وناقش المشروعات الجديدة المطلوب إدراجها بالخطة والإمكانيات المادية المتاحة لتنفيذها.

حضر الاجتماع اليوم من أعضاء اللجنة الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن الباجورى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن على عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور محمود قوره عميد الطب، الدكتور خالد الحسينى، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشؤون الهندسية.

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