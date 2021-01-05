محافظ أسوان يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المواقف والأسواق

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية شملت موقف الأقاليم الرئيسي وموقف أبوالريش للسيرفيس، بجانب بعض المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى محطات الوقود ومحطة القطارات الرئيسية، فضلًا عن مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحي القديم وحديقة درة النيل، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، لمجابهة انتشار جائحة كورونا.وطالب المحافظ السائقين والعاملين والمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأثناء الجولة أعطى اللواء أشرف عطية فرصة أخيرة لأصحاب المقاهى والكافيهات بضرورة الالتزام بضوابط التباعد مع نسبة الـ50% للمترددين عليها، وإلا سيتم غلقها وفرض غرامات بعد تحرير محاضر مخالفة لها.كما أمر رئيس مركز ومدينة أسوان بنزول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التى رصدها المحافظ داخل السوق السياحى القديم أثناء تفقد أعمال التطوير والتجميل بطول 2400 متر، علاوة على فرض الالتزام بتوحيد اليافطات واللافتات الإعلانية للمحلات التجارية والبازارات والمطاعم وغيرها، مؤكدًا على أن المحافظة تتابع يوميًا توافر أسطوانات الأوكسجين وأيضًا الأكسجين المسال سواء للمستشفيات أو لحالات العزل المنزلى، حيث تم التنسيق مع العديد من المصانع المختصة بتعبئة أسطوانات الأكسجين، علاوة على أن هناك 7 مستشفيات مجهزة بخزانات للأكسجين المسال ويتم التعامل الفورى مع أى أعطال لشبكات الأكسجين بها.