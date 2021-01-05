«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

كشفت قناة العربية، مساء الثلاثاء، عن وصول وزير المالية القطري علي بن شريف الحمادي إلى القاهرة.ونقلت القناة عن مصادرها، وصول الحمادي على رأس وفد من رجال الأعمال، وفقا لما جاءت به.وكانت وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية.ويأتي التوقيع المصري على "بيان العلا"، في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.