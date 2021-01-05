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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمو بيكا يتعاون مع سمر في كليب «وسع للبطل»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:15 م
حمو بيكا يتعاون مع
حمو بيكا يتعاون مع سمر
محمد مجدي
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طرحت المطربة سمر، والفنان حمو بيكا، كليبا جديدا يحمل اسم "وسع للبطل" في أول تجربة تجمعهما معًا.

الكليب من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، وإخراج نبيل مكاوي، وستايلست فريد وميكاب نور فهمي، ومدير التصوير فيرونا.

وفي بيان صحفي قالت "سمر" إنها سعيدة بوصول الكليب إلى مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه على اليويتوب، مشيرة إلى أن الكليب تدور أحداثه حول الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور من كواليس أصبحت منتشرة هذه الأيام.

وعبرت سمر عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع حمو بيكا في أول دويتو يجمعهما معًا وأنها قريبًا ستتعاون معه في عمل جديد.

يذكر أن سمر، قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها يا "دنيا هزى وسطك" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع إسلام سيبسي.


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