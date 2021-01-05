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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بـ«فتاة المواسير»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:33 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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تستكمل نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حسام حسين تحقيقات العثور على جثة فتاة داخل مواسير شركة المياه وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي كشف أن الجثة لا يوجد بها أي اصابات ظاهرية أو آثار لكدمات بالجسد.

البداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد تلقيه بلاغا من العاملين بشركة المياه بالعثور على جثة فتاة داخل المواسير، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تبين أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الموظفين الذين أكدوا أنهم عثروا على جثة المجني عليها أثناء عملهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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