السودان: نأمل أن يسهم الكونجرس في دعم الفترة الانتقالية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن أملها فى أن يسهم إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون الانتقال الديمقراطي في السودان في تحقيق أهدافه.وقالت الخارجية إن الأهداف التى يحققها إقرار القانون الأمريكي تتمثل فى دعم الانتقال فى السودان، والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي، مع تقديم برامج لتحفيز النمو الاقتصادي وإسناد السلام والاستقرار بعيد المدى، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم، عن توقيعه رسميًا على رفع السودان من قوائم الإرهاب، فيما يجري وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، زيارة للخرطوم، غدا، للقاء عدد من المسئولين.