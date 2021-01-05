«صحة الحيوان» يختتم الدورة التدريبية حول تأهيل مجازر الدواجن

اختتمت الدورة التدريبية التى عقدت بأكاديمية التجزئة بدار الغرفة التجارية بالقاهرة، تحت عنوان "تأهيل مجازر الدواجن لتطبيق معايير سلامة الغذاء"، ونظمها معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بمشاركة مجموعة من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين فى مجازر الدواجن، ومجموعة من الشركات.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه الدورة تأتي برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع الدور الإرشادى والتوعوي والمجتمعي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية وبتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن حماية المشاركين في الدورة ورفع كفاءتهم في مجال إدارة المجازر الحيوانية ومجازر الدواجن.