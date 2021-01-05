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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مركز تجاري بمدينة سمسطا ببنى سويف بـ7 ملايين جنيه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:52 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 20202021، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات المنفذة حيال بعض عوائق التنفيذ، والتي شملت أعمال توصيل الكهرباء الخارجية لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي لعدد 44 عمارة في إسكان اجتماعي النويرة باهناسيا وسدس بمركز ببا، وونا القس بمركز الواسطى.

وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك الأعمال لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تأخير في هذا الموضوع، لاسيما وأن المحافظة وفرت الاعتمادات المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الاعتمادات المالية، حتى يتسنى الحصول على الاعتمادات المخصصة لباقي مراحل مشروعات الخطة، مؤكدًا ضرورة إنهاء تلك الإجراءات بأقصى سرعة، مشددًا على الحرص على الاستفادة من كل الاعتمادات التي تم تخصيصها للمحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الإداري التجاري بالسويقة بمدينة سمسطا بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، بجانب أعمال الحماية المدنية لوحدات مرور سيارات أهناسيا والواسطى والتي قد تم طرح أعمالها تمهيدًا لإسنادها للشركات المنفذة.

وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بسرعة إعداد بيان المشروعات المتعثرة والتي تواجه معوقات لسرعة إيجاد الحلول والبدائل بشكل يؤدي إلى الدفع بمعدلات ونسب التنفيذ لإنهاء المشروعات في التوقيتات المحددة والاستفادة بكامل الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتحسين ودعم مستوى الخدمات والمرافق.

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