«آفاق جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة» في ورشة عمل لتبادل الخبرات





انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بتنظيم ورشة عمل بعنوان "آفاق جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة"، بهدف تبادل الخبرات والآراء بين الخبراء والمختصين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.شارك في ورشة العمل المهندس أشرف فوزي، مدير مشروعات الطاقة بمركز تحديث الصناعة والدكتور محمد السبكي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة.وقال مدير مشروعات الطاقة بمركز تحديث الصناعة إن المركز يتبنى مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية أولهما مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV"، الذى ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي الذي حصل على المركز الأول عالميًا بين المشروعات المقدمة ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين التي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم في إدخال الطاقة الشمسية في الطاقة المستخدمة في تشغيل نحو 19 مصنعًا حاليًا كما ينتج المشروع حوالي 13 جيجاوات سنويًا.ولفت فوزي إلى أن المشروع الثاني هو مشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عام 2015 ويمتد لـ6 أعوام حتى عام 2021 ويستهدف خلق بيئة مناسبة للتوسع في استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلى للسخانات وتشجيع تطبيقاتها في القطاع الصناعي المصري، حيث يستهدف المشروع حاليا تحويل عمليات التسخين في 30 مصنعًا إلى التسخين بالطاقة الشمسية.من ناحيته، أوضح الدكتور محمد السبكي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة، أنه على مدار السنوات الماضية حدثت طفرة تشريعية كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها، حيث نص الدستور المصري على ضرورة تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، ثم تلا ذلك صدور قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل نظام تعريفة التغذية الكهربائية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح)، لافتًا إلى أن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في التشجيع على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب انخفاض تكلفة إنتاجها.أضاف السبكي أن قطاع الطاقة وضع خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية القطاع حتى 2035، التي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن في استخدامات الطاقة المتعددة، حيث تشمل الاستراتيجية مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ نحو 35% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035، لافتًا إلى أن أهمية مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها من أفضل الممارسات لاستخدام الغاز الطبيعي لما لذلك من فوائد اقتصادية لمستخدمي المركبات.