وصول دفعة من الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى لتعليم الوادي الجديد

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة لوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواصلة العمل في استلام الكتب المدرسية الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة، حيث تم وصول دفعة جديدة من الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، تشمل كتب المرحلة الابتدائية - الإعدادية - والمهنية، بالإضافة لكتب الطلاب المكفوفين بطريقة برايل.وأكد النيلى أنه يتم تباعا توريد جميع الكتب الدراسية إلى مخازن ديوان عام المديرية، ومن ثم نقلها إلى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ليتم توزيعها على المدارس التي بدورها تقوم بتسليمها للطلاب.