قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس شاب قفزت من سيارته فتاة عقب مشاجرة، بسبب اكتشافه علاقتها بصديقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.البداية كانت بتلقي شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة دهستها سيارة نقل عقب سقوطها من سيارة ملاكي كانت تسير بطريق العين السخنة فى القاهرة الجديدة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة صديقها، ونشبت بينهما مشاجرة قامت على إثرها بفتح باب السيارة والقفز منها، ما أدى إلى سقوطها، ودهستها سيارة نقل كانت تسير على الطريق.