كندا تسجل 616134 إصابة بكورونا والوفيات 16098

سجّلت كندا 616134 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا 16098، بينما تعافى 523448 شخصا من مرض كوفيد 19، الذى يسببه فيروس كورونا.ومر نحو 49 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للفيروس فى البلاد.