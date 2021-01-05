تأييد حكم إعدام مسجل خطر قتل عاملًا في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق مسجل خطر متهم بقتل عامل بالسلام عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.وذكر قرار إحالة المتهم إلى المحكمة والصادر من النيابة العامة أن "أ. ا"، مسجل خطر، قتل "م. س" عامل، مع سبق الإصرار والترصد، بعدما تأكد من وجود المجني عليه بمفرده عقب مغادرة زوجته إلى مسكن أسرتها، فتوجه المتهم إلى مسكن المجني عليه، وطرق باب الشقة، وعندما فتح عاجله بعدة طعنات أسقطته غارقا فى دمائه وهرب فى الحال.تلقى قسم شرطة أول السلام بلاغا من الأھالي بسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل توفى إثر إصابته بطعنات وجرح نافذ بالصدر والبطن من الناحية اليسرى.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردده تم القبض عليه، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر ملحق للمحضر الأصلى، وأحالته النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق إلى محكمة الجنايات التى أحالت أوراقه إلى المفتى وحكمت بإعدامه.