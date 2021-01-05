وزير الخزانة الأمريكي يصل الخرطوم غدًا

يصل وزير الخزانة الأمريكية ستيقن منوتشن إلى الخرطوم، غدًا الأربعاء، على رأس وفد في زيارة للسودان.وأوضحت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وفق وكالة السودان للأنباء.ومن المقرر أن يتم خلال المباحثات مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق اليوم التوقيع على رفع السودان من قوائم الإرهاب.