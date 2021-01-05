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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخزانة الأمريكي يصل الخرطوم غدًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:03 م
ستيقن منوتشن
ستيقن منوتشن
محمد عمر
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يصل وزير الخزانة الأمريكية ستيقن منوتشن إلى الخرطوم، غدًا الأربعاء، على رأس وفد في زيارة للسودان.

وأوضحت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وفق وكالة السودان للأنباء.

ومن المقرر أن يتم خلال المباحثات مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق اليوم التوقيع على رفع السودان من قوائم الإرهاب.

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