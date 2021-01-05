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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:18 م
أزمة توصيل خط الطرد
أزمة توصيل خط الطرد
محمد مهدي
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أكد محمد على عبدالغني عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى الموهوب والقصر بعد توقف التنفيذ لمعوقات مالية وإدارية.

وأضاف عبد الغني لـ"الدستور" أنه وصلت اليوم الموافقة الرسمية والاعتمادات المالية لمواصلة العمل بالمشروع العملاق والذى يخدم القصر وقراها "عين الدير وعزبة العرب والنجابين وعزبة شهاب" والموهوب وقراها "الشيخ صابر وبئر العبيد والبئر الوسطاني وزايد وعبدالقادر" كما يخدم المشروع أيضًا قرى الموشية ليكون بمثابة محطة معالجة رئيسية وسيتم الاستفادة أيضًا منها فى مشاريع التشجير.

جاء ذلك عقب الزيارة التى تفقدها نائب الشيوخ الأسبوع قبل الماضي لموقع محطة الطرد بالقصر، حيث تفقد موقع معالجة الصرف الصحى بعزبة عبدالقادر بالموهوب، مؤكدا إنهاء كل الإجراءات ومتابعتها مع الجهات المختصة بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان والمحافظة.

انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد
انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد
انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد
انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد
انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد
انتهاء أزمة توصيل خط الطرد الواصل لقرى القصر والموهوب بالوادي الجديد

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