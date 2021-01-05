تفاصيل إصابة ماجد المصري بكورونا «



يهمك أيضًا | تفاصيل دور الفنان ماجد المصري فى مسلسل وجة آخر الدستور » تواصل مع «المصري» للاطمئنان على صحته، حيث كشف عن أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي، ويتلقى بروتوكول العلاج قائلًا: "الحمد لله على كل حال"، طالبا من محبيه الدعاء له، ناصحا إياهم بأن يحرصوا على الاحترازات الطبية.



وحقق الفنان ماجد المصري نجاحا كبيرا مؤخرًا من خلال مسلسل "الوجه الآخر"، وتبلغ حلقاته 45 ويناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ويجسد المصري شخصية رجل أعمال، يتزوج من نسرين طافش؛ إذ يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة، "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، ونسرين طافش، وندا موسى، وأحمد سلامة، وأحمد سعيد عبدالغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

أعلن الفنان ماجد المصري، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد ظهور بعض الأعراض عليه، مثل فقدانه حاسة الشم، حيث قام بإجراء مسحة طبية لتظهر نتيجيتها إيجابية.