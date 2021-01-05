«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ شبكات المرافق الرئيسية

يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة لتنفيذ الأعمال الاستشارية لتصميم شبكات المرافق الرئيسية والفرعية منها شبكة مياه وشبكة صرف صحي وأعمال شبكة الطرق وتنفيذ محطة المعالجة للمناطق الصناعية بالامتداد بمساحة 1334 فدانًا جزء من 8665 فدانًا بامتداد مدينة بني سويف الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.قال اتحاد المقاولين إنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10 آلاف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء حالة الرسو كتأمين نهائي.ولفت إلى عقد جلسة فتح المظاريف الفنية، الاثنين المقبل 17 يناير، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 1 فبراير المقبل 2021 بمقر الجهاز.أشار إلي أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.