السوق السعوديةت رتفع بـ0.2% عند 8682 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 8682 نقطة (+ 14 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.9 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، وارتفع سهم "سابك" بنسبة 1% عند 102 ريال.وأنهت أسهم المراعي و"الأهلي التجاري" و"بنك ساب" و"ينساب" و"جرير" و"السعودي الفرنسي" و"كهرباء السعودية" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.وتصدر سهم "الصمعاني" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 271 ريالا، بتداولات بلغت 1.1 مليون سهم.وبالمقابل، أغلق سهم "المراكز العربية" عند 24.56 ريال (-3%)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.وتصدر سهم "مجموعة الحكير" تراجعات اليوم بأكثر من 4 % عند 22.84 ريال، وسط تداولات بلغت 5.2 مليون سهم.