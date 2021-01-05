«وول ستريت» تنخفض قليلا عند الفتح

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، بينما ينتظرالمستثمرون نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي من المتوقع أن تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 19.64 نقطة، أو 0.06 بالمئة، في بداية جلسة التداول إلى 30204.25 نقطة.ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 2.63 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 3698.02 نقطة بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 32.80 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 12665.65 نقطة.