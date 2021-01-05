كوريا الجنوبية ترسل وفدا إلى إيران للتفاوض بشأن احتجاز ناقلة نفط

قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال وفد إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط محتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونج-سام، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة سترسل وفدا برئاسة مدير المكتب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط كو كيونج-سوك إلى إيران في أقرب وقت ممكن لتسوية هذه المسألة من خلال المفاوضات الثنائية مع الجانب الإيراني، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وسيزور النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونج-جون إلى إيران تستغرق 3 أيام اعتبارًا من 10 يناير الجاري.وقبل وقوع الحادث، كانت الوزارة تدفع زيارة تشوي إلى إيران لمناقشة الأموال الإيرانية التي تم تجميدها لدى بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات المفروضة على إيران.وأشار المتحدث إلى أنه يعتقد أن هناك مناقشات واسعة ستُجرى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وسيكون هناك بالطبع تبادل للآراء بشأن قضية احتجاز ناقلة النفط، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل لقضية الاحتجاز.واستدعت الوزارة السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد بادامشي شابستاري، وعبرت عن أسفها إزاء احتجاز ناقلة النفط وطلبت منه الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.وذكرت أن ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية إلى الإمارات، وتم احتجازها في الساعة 3:20 بعد ظهر يوم 4 يناير (بتوقيت كوريا الجنوبية) من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكان على متنها 20 بحارا من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.