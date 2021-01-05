كليشيهات يجب تجنبها في ديكورات المنازل (صور)





وفقًا لـ Brightside يوضح هذه الكليشيهات وما يجب أن نتجنبه منها.



تزيين المنزل بأكمله بنفس الأسلوب

عندما تحاول تزيين شقتك بالكامل بموضوع واحد صارم، كما هو الحال في الطراز الاسكندنافي أو البوهيمي أو البسيط، فستواجه بالتأكيد العديد من الصعوبات، ليس من السهل اختيار الأثاث والإكسسوارات بناءً على إطارات صلبة.

تبدو مثل هذه التصميمات الداخلية رائعة في المجلة، لكنها غير مريحة حقًا للعيش فيها، هذا لا يعني أنه يجب عليك رفض الموضوع الذي يعجبك، عليك فقط أن تتذكر أن كل شيء جيد في الاعتدال. تتغير اتجاهات الموضة يوما بعد يوم، بفضل وجود المزيد من وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات والتليفزيون والعديد من المصادر الأخرى التى تجعلك تضطلع باستمرار على كافة الجديد والديكورات الحديثة المتواجدة، ولكن هناك كليشيهات فرضتها علينا الموضة في وقت معين ولكنها لم تكن مريحة، لذا عليك التخلص منها إذا اتبعتها.وفقًا لـ Brightside يوضح هذه الكليشيهات وما يجب أن نتجنبه منها.عندما تحاول تزيين شقتك بالكامل بموضوع واحد صارم، كما هو الحال في الطراز الاسكندنافي أو البوهيمي أو البسيط، فستواجه بالتأكيد العديد من الصعوبات، ليس من السهل اختيار الأثاث والإكسسوارات بناءً على إطارات صلبة.تبدو مثل هذه التصميمات الداخلية رائعة في المجلة، لكنها غير مريحة حقًا للعيش فيها، هذا لا يعني أنه يجب عليك رفض الموضوع الذي يعجبك، عليك فقط أن تتذكر أن كل شيء جيد في الاعتدال.

اتبع دائمًا قاعدة 3

هناك فكرة مبتذلة جدًا تقول أنه إذا كنت تستخدم مجموعة من الألوان في غرفة ما، فيجب أن تظهر في 3 أماكن مختلفة، وهو أمر مضحك للغاية، حيث ستبدأ في الشعور بالدوار وأنت تبحث عن وسادة أو بساط أو لوحة يمكن أن تتطابق جميعها في اللون.

يصبح اللون هو المسيطر عندما يكون هناك الكثير منه، تبدو الأريكة ذات اللون الأزرق الفاتح جميلة عندما تكون الشيء الوحيد بهذا اللون، لا تحتاج إلى تحديد ملحقات أخرى تطابق هذا اللون.

اختيار ألوان الباستيل للجدران

هناك اعتقاد شائع بأن الألوان الداكنة تجعل الغرفة تبدو أصغر، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا، يمكن أن تضيف الألوان المشبعة عمقًا إلى مساحة إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، كما يجب تزيين الجدران بعناصر ديكور فاتحة لأن الجدران الداكنة الفارغة لن تجعل غرفتك تبدو أكبر.



الافتراض أن الستائر ضرورية

إنها أداة جيدة لحماية منزلك من نظرات الغرباء في الخارج، ولكن إذا كان لديك منظر رائع من النافذة ولم يتمكن الأشخاص الآخرون من النظر ماديًا إلى الداخل، فيمكنك التخلص بسهولة من هذا الملحق، بهذه الطريقة، ستبدو غرفتك أكثر اتساعًا ومليئة بالضوء.



يمكنك استبدال الستائر بالستائر الخشبية، لن يخرجوا عن الموضة في أي وقت قريبًا وعلى عكس الستائر، لن تحتاجي إلى غسلها أو كيّها. إنها أداة جيدة لحماية منزلك من نظرات الغرباء في الخارج، ولكن إذا كان لديك منظر رائع من النافذة ولم يتمكن الأشخاص الآخرون من النظر ماديًا إلى الداخل، فيمكنك التخلص بسهولة من هذا الملحق، بهذه الطريقة، ستبدو غرفتك أكثر اتساعًا ومليئة بالضوء.يمكنك استبدال الستائر بالستائر الخشبية، لن يخرجوا عن الموضة في أي وقت قريبًا وعلى عكس الستائر، لن تحتاجي إلى غسلها أو كيّها.



خلفية الاقتران

ورق الحائط ذو النمط الغامق في الأسفل والقمة الفاتحة بعيدًا عن الموضة، وخلق مزيج من القوام والألوان المختلفة يمكن أن يخلق جوًا مشرقًا وفريدًا، الشيء الرئيسي هو إيجاد توازن بين العناصر المختلفة.

شراء مجموعات أثاث

تعتبر مجموعة الأثاث حلًا بسيطًا وسريعًا لديكور الغرفة، من ناحية أخرى، تبدو مملة ومكلفة للغاية في بعض الأحيان يمكنك تجميع مجموعتك الخاصة عن طريق اختيار عناصر ذات أنماط مختلفة.

إذا كان لديك بالفعل مجموعة أثاث في منزلك وتضجرها في كل مرة تنظر إليها، فلا تتخلص منها، حاول تفكيك القطع ونقلها إلى غرف مختلفة، ستبدو مساحتك أكثر ثراءً.

إقران قطع الأثاث

طاولات النوم أو المزهريات على خزانة ذات أدراج أو كراسي متطابقة - كل هذه الأشياء يمكن أن تجعل الغرفة تشعر بالملل حقًا، يصبح الأمر أكثر إلهامًا وإثارة للاهتمام عندما تكون القطع متكاملة مقابل عندما تكون متناسقة تمامًا.

على سبيل المثال، يمكنك إقران كرسي أو كرسي بمنضدة، يمكنك توصيل العناصر غير المتطابقة بمساعدة المنسوجات أو الملحقات الصغيرة، مثل الزهور.

استخدام غطاء أفتح على السقف

السقف الأبيض هو كليشيهات أخرى هذا السطح يسمى "الجدار الخامس"، ويمكن ببمساعدة ورق الحائط أو الطلاء، أن يصبح السقف الممل له تفاصيل داخلية مشرقة فقط باستخدام لون فاتح للسقف بخلاف الأبيض.

مطابقة كل ما تستطيع

عندما يتم اختيار الأثاث واللوحات والصور الفوتوغرافية وغيرها من الملحقات على وجه التحديد لتتناسب مع بعضها البعض وليس لأنها محبوبة، فإنها تشعر بالملل. يمكنك العثور على الكثير من الأمثلة على العناصر المتطابقة تمامًا على الإنترنت أو في الأفلام والمجلات. يبدو أن هذا النوع من التصميمات الداخلية هو الأبسط، لكنه أضعف في نفس الوقت.