اليمن: مخرجات «قمة العلا» خطوة إيجابية لحل الأزمة اليمنية

اعتبر رئيس الحكومة اليمني، معيند عبدالملك، اليوم الثلاثاء، أن نجاح قمة العلا سينعكس إيجابا على الأوضاع في اليمن، وفقا لقناة الشرق السعودية.وكانت رحبت دول عربية وخليجية بمخرجات القمة الخليجية العربية اليوم، حيث أوضحت البحرين أنها تمثل خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربة عن تطلعها بأن تكون القمة خطوة للحمة البيت الخليجي.وانطلقت في العلا السعودية، برئاسة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.