تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:30 م
أحمد عاشورطباعة
يبحث المواطنون عن تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021، وتعد القناة من أحد القنوات الرياضية على القمر الصناعى نايل سات التى تقوم بعرض محتوى رياضي مميز للمشاهدين.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى قناة اون تايم سبورت اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجيري، التي ستُقام في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كذلك ستُذاع مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على قناة ON Time Sports 1 HD
وتقدم قناة "OnTime Sports على النايل سات 2021" تحليل فني لجميع اللقاءات والبرامج الرياضية، مثل برنامج مع شوبير، برنامج جمهور التالتة، وبرنامج استاد اون، لذلك تُعد أحد أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر.
وقد إنطلقت قناة أون تايم سبورت بجودة عالية حتى يتمكّن المشاهدين من متابعة كافة المباريات بأفضل صورة على مدار اليوم، بدون تقطيع أو تشويش.
ننشر لكم "تردد قناة OnTime Sports على النايل سات 2021" المفتوحة على الأرضي؛ لمتابعة كافة المباريات المصرية والعربية بشكل حصري، والتي تُقام وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويستعرض لكم «الدستور»، تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:
- يجب على المشاهدين البحث على قناة تايم سبورت على النايل سات بفتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر.
- يتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 11449.
- يكون معدل الاستقطاب فى الرسيفر أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- يقوم المشاهد بالنقر على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة.
- المشاهدين الذين يبحثون عن قناة تايم سبورت على البث الأرضى، فيجب عليهم بالبحث على تردد uhf32.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى قناة اون تايم سبورت اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجيري، التي ستُقام في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كذلك ستُذاع مباراة بيراميدز ضد الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على قناة ON Time Sports 1 HD
وتقدم قناة "OnTime Sports على النايل سات 2021" تحليل فني لجميع اللقاءات والبرامج الرياضية، مثل برنامج مع شوبير، برنامج جمهور التالتة، وبرنامج استاد اون، لذلك تُعد أحد أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر.
وقد إنطلقت قناة أون تايم سبورت بجودة عالية حتى يتمكّن المشاهدين من متابعة كافة المباريات بأفضل صورة على مدار اليوم، بدون تقطيع أو تشويش.
ننشر لكم "تردد قناة OnTime Sports على النايل سات 2021" المفتوحة على الأرضي؛ لمتابعة كافة المباريات المصرية والعربية بشكل حصري، والتي تُقام وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويستعرض لكم «الدستور»، تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:
تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021
- يجب على المشاهدين البحث على قناة تايم سبورت على النايل سات بفتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر.
- يتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 11449.
- يكون معدل الاستقطاب فى الرسيفر أفقى ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- يقوم المشاهد بالنقر على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة.
- المشاهدين الذين يبحثون عن قناة تايم سبورت على البث الأرضى، فيجب عليهم بالبحث على تردد uhf32.