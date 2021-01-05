إحالة 55 من العاملين بإدارة الدلنجات الصحية للتحقيق

تفقد المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، اليوم الثلاثاء، يرافقه قسم الرقابة والمتابعة بالمركز، جميع المصالح الحكومية لمتابعة الانضباط الإداري وتسجيل أي سلبيات موجودة مع عمل تقرير لعرضه على الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه بالمرور على الإدارة الصحية بالدلنجات لمتابعة مدى الانضباط الإداري تلاحظ غياب ٥٥ طبيبا وإداريا وتمريضا دون سند قانوني وتم التشطيب بمعرفة مسئول الحضور والانصراف وذلك للتأخير عن مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم عمل تقرير لعرضه الشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين في عملهم.