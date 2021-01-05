«كورونا الإفريقي».. رعب من السلالة الجديدة لـ«كوفيد-19»

سلالة كورونا الجنوب إفريقية خطيرة



وحذر مات هانكوك وزير الصحة البريطاني من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي مصدرها جنوب إفريقيا، شديدة الععدوى، قائلا: "أنا قلق بشكل لا يمكن تصديقه حيال تلك السلالة الجديدة القادمة من جنوب إفريقيا، والتي تم رصدها بالفعل داخل بريطانيا".



وأوضح وزير الصحة البريطانية، أنه السلالة الجديدة لفيروس كورونا تمثل مشكلة كبرى، خاصةً في ظل عدم معرفة ما إذا كان يمكن للقاحات المعتمدة أن تسطير عليها أم لا، حتى الآن.



اللقاحات قد لا تعمل ضد السلالة الجديدة لكورونا



في السياق ذاته، قال جون بيل أستاذ الطب بجامعة أكسفورد البريطانية، إن السلالة المتحورة لفيروس كورونا، والقادمة من جنوب إفريقيا، أكثر خطورة من السلالة الجديدة المكتشفة داخل بريطانيا ذاتها، متابعا: "هناك تغييرات كبيرة في بنية البروتين الخاصة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية، ما يعني أن اللقاحات الحالية قد تفشل في مواجهتها".



وأوضح الخبراء أن التحور الشديد الموجود في السلالة الجديدة لفيروس كورونا من الممكن أن يجعل اللقاحات الحالية عديمة الفائدة، أو أن يكون لها تأثير في إضعافها، رغم أن تلك اللقاحات تعمل بفاعلية ضد السلالة المكتشفة في بريطانيا.



تفاصيل السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا



وظهرت السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في جنوب إفريقيا، تحديدا داخل خليج «نيلسون مانديلا»، خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي، وبسبب قدرتها الشديدة على الانتشار سريعا، أصبحت السلالة المهيمنة هناك.



وتسببت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الإصابات اليومي لدى جنوب إفريقيا، فبعد أن كان أقل من 3 آلاف يوميًا، ارتفع إلى أكثر من 9 آلاف يوميا.



وسجلت كل من فرنسا واليابان وبريطانيا، حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، فيما تتم دراسة التسلسل الجيني لها.



ويعتقد الخبراء أن الطفرة الموجودة في السلالة الجديدة، التي تسمى «N501Y»، تساعد فيروس كورونا أن يصبح أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس، ما يعني ان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، وتجنب الاتصالات غير الضرورية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وظهرت السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في جنوب إفريقيا، تحديدا داخل خليج «نيلسون مانديلا»، خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي، وبسبب قدرتها الشديدة على الانتشار سريعا، أصبحت السلالة المهيمنة هناك.وتسببت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الإصابات اليومي لدى جنوب إفريقيا، فبعد أن كان أقل من 3 آلاف يوميًا، ارتفع إلى أكثر من 9 آلاف يوميا.وسجلت كل من فرنسا واليابان وبريطانيا، حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، فيما تتم دراسة التسلسل الجيني لها.ويعتقد الخبراء أن الطفرة الموجودة في السلالة الجديدة، التي تسمى «N501Y»، تساعد فيروس كورونا أن يصبح أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس، ما يعني ان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه «الكمامة»، وتجنب الاتصالات غير الضرورية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حالة من القلقة سيطرت على العالم بسبب السلالة الجديدى المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، التي اُكتشفت في جنوب إفريقيا، بسبب سرعة انتشارها، والشكوك حول سيطرة اللقاحات المعتمدة عليها.