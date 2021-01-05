محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة.وشدد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، والتأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.وناشد المحافظ المواطنين بالوعى بخطورة المرحلة الراهنة، والالتزام بكافة التعليمات حفاظا على الجميع، سائلا المولى أن تمر هذه المرحلة بسلام وأمان على بلدنا الحبيبة.