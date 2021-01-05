رئيس العراق: يجب ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:06 م
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب.
وقال الرئيس العراقي -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- "نطالب بوقفة جادة لمعالجة الأخطاء كافة، وضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب"، داعيا الجميع إلى ضبط النفس للحفاظ على أمن العراق.
وقال الرئيس العراقي -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- "نطالب بوقفة جادة لمعالجة الأخطاء كافة، وضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب"، داعيا الجميع إلى ضبط النفس للحفاظ على أمن العراق.