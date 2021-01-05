«تنسيقية الأحزاب» تنعي رئيس الحزب الناصري

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحُزن والأسي سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أمين صندوق نقابة المحاميين المصريين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميين العرب والذي وافته المنية اليوم.وأكدت التنسيقية مكانة وقيمة الفقيد في الحياة السياسية المصرية مثمنة دوره كأحد كبار رجال السياسة المصرية والعمل النقابي ولاتنسى دوره المؤثر في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.