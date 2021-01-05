الخارجية الأمريكية توقع على رفع السودان من قوائم الإرهاب

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وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال بومبيو، وفقا لقناة العربية: "وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوكإن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إنجاز كبير وسيفتح الباب لاستثمارات كبرى.وأضاف حمدوك في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال "تم إعداد موازنة 2021 بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة وتم توقيع اتفاقات في قطاعات الطاقة".واعتبر أن إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات سينعكس على تنمية البلاد وتدشين المشاريع الوطنية.وتابع رئيس الوزراء السوداني: "ما نسمو إليه هو تحقيق السلام على أراضي السودان".