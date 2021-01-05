حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات

قاد كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حملة للمرور المكثف اليوم على الأسواق والمحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير نحو تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن بشكل إجباري، كالأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة بكل حزم.وأكد رئيس مجلس المدينة أن الحملات مستمرة وستشمل الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والمحلات التجارية والمواقف، لافتا إلى أنه لا تهاون في تنفيذ القرار للحفاظ على حياة المواطنين.