رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:02 م
حملات على أسواق وادى
حملات على أسواق وادى النطرون
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قاد كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حملة للمرور المكثف اليوم على الأسواق والمحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير نحو تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن بشكل إجباري، كالأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة بكل حزم.

وأكد رئيس مجلس المدينة أن الحملات مستمرة وستشمل الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والمحلات التجارية والمواقف، لافتا إلى أنه لا تهاون في تنفيذ القرار للحفاظ على حياة المواطنين.
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات
حملات على أسواق وادى النطرون لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامات

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

أشرف زكي: حورية فرغلي بخير وتنتظر إجراء عملية في أمريكا

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي