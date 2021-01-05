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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:37 م
البنك المركزي
البنك المركزي
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من العاملين في البنوك في معرفة موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2021، وذلك بعد أن أعلنت عنها اليوم الثلاثاء، في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا الذي اجتاح المجتمعات العربية والأوروبية والإسلامية منذ بداية عام 2020 الماضي، والذي تسبب في معاناة الشعوب بسبب الموت أو الخسائر المادية.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2021

ووفقا لما قرره البنك المركزي، اليوم الاثنين الموافق 5 يناير، في بيان رسمي، إن يوم الخميس الموافق 7 يناير أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في البنوك المصرية والبورسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث يتم استئناف العمل في البنوك يوم الأحد المقبل 10 يناير ، حيث تعتبر أول أجازة رسمية في عام 2021.

الأجازات الرسمية في العام الجديد 2021


وطبقا لما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية عن الاجازات الرسمية الجديدة في عام 2021، حيث تبدأ الإجازات يوم 7 يناير، وذلك  للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويحتفل المصريين بيوم 25 يناير بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة، وأما في يوم 25 أبريل بمناسبة يحتفلون بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويتتضمن جدول الاجازات الرسمية في عام 2021 أيضا، أجازة عيد العمال والتي تكون يوم 1 مايو، ثم أجازة الاحتفال بعيد شم النسيم، وتعتبر مناسبة عامة وأجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص.

وفيما يخص عيد الفطر المبارك، فيحصل المصريين على 3 أيام أجازة، وبعدها مباشرة يحصلون على اجازة بمناسة يوم 30 يونيو احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.، ثم يليها مباشرة وقفة عيد الأضحى "يوم عرفة"، ثم 3 أيام احتفالًا بالعيد.

كما يشتمل جدول الاجازات ايضا على أجازة يوم 23 يوليو، احتفالًا بعيد ثورة يوليو 1952، ثم إجازة رأس السنة الهجرية، وعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من كل عام بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعتبر أخر أجازة رسمية في العام يوم 18 أكتوبر احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

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