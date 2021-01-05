الروح القدس.. محور الحلقة الأحدث من «كلمة الله» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة «كلمة الله»، وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الروح القدس.وقالت الكنيسة في حملتها:"الروح القدس لا يكتفى بأن يفهمنا كلام الله، باعثا فينا نفخة الإيمان، بل يحققّ أيضًا بالأسرار عظائم الله المعلنة في الكلمة، إنّه يجعل عمل الآب الذى أنجزه الابن الحبيب الكلمة آنيًا وموزَعًا على الجميع".وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.