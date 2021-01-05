المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.46 مليون حالة والوفيات 127 ألفًا و757
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:36 م
وكالاتطباعة
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 46. 1 مليون حالة إصابة حتى اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 127 ألفا و757 شخصا، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 11. 1 مليون شخص من المصابين.
ومر نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 127 ألفا و757 شخصا، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 11. 1 مليون شخص من المصابين.
ومر نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.