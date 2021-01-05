المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.46 مليون حالة والوفيات 127 ألفًا و757

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 46. 1 مليون حالة إصابة حتى اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 127 ألفا و757 شخصا، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 11. 1 مليون شخص من المصابين.ومر نحو 44 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.