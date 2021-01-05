«روبرت كوخ»: أكثر من 316 ألف شخص تم تلقيحهم ضد كورونا في ألمانيا حتى الآن

أعلن معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.وأوضح المعهد، ظهر اليوم، أن العدد الذي تم تسجيله حتى الآن بلغ 316 ألفا و962 شخصا.وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 44 ألفا و563 شخصا، ولكنه أشار إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أكثر من 131 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، وأكثر من 149 ألف شخص تلقوا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم: من بينهم أطقم طبية يرتفع لديها خطر الإصابة بالعدوى، فضلا عن أطقم عاملين في دور الرعاية.وتلقى أكثر من 73 ألف شخص التطعيم لأنهم تجاوزوا سن الثمانين، كما أكد أكثر من 10 آلاف شخص التطعيم لأسباب طبية.