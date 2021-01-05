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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يرحب بمخرجات قمة العلا الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:42 م
قمة العلا
قمة العلا
آية حسني
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أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بمخرجات القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، التي عقدت صباح اليوم، وأن مخرجات القمة تعد تعزيزا لقيم التضامن الخليجي والعربي، وفقا لقناة العربية السعودية.

وكانت انطلقت في العلا السعودية، برئاسة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

ووقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية، أثناء مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 في السعودية، وقال بيان للخارجية المصرية إن "شكري" غادر السعودية بعد المشاركة في القمة والتوقيع على "بيان العلا".

وتستضيف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.



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