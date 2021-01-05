جانتس: ندعم الإغلاق الكامل لـ10 أيام لمواجهة تفشي كورونا

أعرب بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن فرض إغلاق شامل أكثر صرامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وقال "جانتس" خلال اجتماع حكومي: "بالنظر إلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا وآثاره المتعلقة بزيادة الإصابات، نحتاج إلى اتخاذ خطوات عامة وقوية للحد من انتشار المرض"، حسبما نشر موقع «والا» الإسرائيلي.وأضاف أن حزبه «أزرق أبيض» يدعم التوجه إلى فرض إغلاق كامل يشمل المدارس والجماعات، لمدة 10 أيام، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض إغلاق شامل أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لديها، في ظل الارتفاع المستمر والضخم في حالات الإصابة والوفيات اليومية.وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة فقط، وهو رقم قياسي جديد في تل أبيب.