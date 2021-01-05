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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:59 م
مصنع مخلل فاسد
مصنع مخلل فاسد
هدى الأمير
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قام عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، وجبريل بكرى مدير إدارة التجارة الداخلية والرقابة التموينية، ومفتشى تموين المديرية بشن حملة تموينية مكبرة.

وخلال الحملة تم ضبط مصنع مخللات بناحية بندر الأقصر، وتم التحفظ على نصف طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك منتجات مخللات بإجمالي وزن 850 كيلو متغيرة فى الخواص الطبيعية وعدد 200 عبوة فارغة وعدد 600 استيكر، وذلك بمصنع مخللات غير مرخص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط عدد 84 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية قام صاحب المخبز بتجميعها بقصد الاستيلاء على مقررات المواطنين، وتم تحرير المحاضر والمخالفات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين توخى الحذر عند شراء تلك المنتجات، وشددت على عدم ترك البطاقات التموينية لأى سبب علما بأن البطاقات التموينية التى يتم ضبطها، سوف يتم إلغاؤها من قبل الوزارة.
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)
التموين تضبط مصنع مخلل فاسد في الأقصر (صور)

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