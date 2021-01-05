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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى اجتماع مبكر لمجلس مواجهة كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:34 م
سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
وكالات
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من المتوقع أن يعقد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اجتماعا لمجلس القيادة الوطني المعني بأزمة كورونا غدا الأربعاء، ما يمهد الطريق لإجراءات إغلاق أكثر صرامة، وفقا لما ذكره موقع "نيوز 24" الإخباري في تقرير، دون الكشف عن مصدر المعلومات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الموقع نقل عن المتحدثة باسم الحكومة بوملا ويليامز قولها: "كان من المقرر أن يجتمع مجلس القيادة الوطني المعني بأزمة كورونا الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه يمكنه مناقشة الوضع مسبقا إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة تطورات كبرى".

وشدد الرئيس رامافوزا، الأسبوع الماضي، إجراءات الإغلاق وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأعيد فرض حظر على مبيعات الكحول.

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