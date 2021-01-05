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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الدحيل القطرى يغلق الباب فى وجه «ساسى» ويضم «كريمى»
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:24 م
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حسم نادي الدحيل القطري الجدل رسميًا حول إمكانية ضم نجم خط وسط نادي الزمالك الدولي ومنتخب تونس، فرجاني ساسي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
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