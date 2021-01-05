سنغافورة تدافع عن استخدام الشرطة بيانات برنامج تتبع خاص بكورونا

دافعت حكومة سنغافورة عن استخدام بيانات برنامج تتبع خاص بمكافحة فيروس كورونا في تحقيقات تجريها الشرطة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير القانون والشئون الداخلية، كيه شانموجام، القول إن برنامج "تريس توجيذر" (لنتتبع معًا) له أهمية وطنية في مكافحة فيروس كورونا، وأن "نهج الشرطة كان وسيظل يقتصر على الجرائم شديدة الخطورة".ويستخدم البرنامج 78% من سكان سنغافورة، ووفقا لموقعه الإلكتروني، فإن البرنامج لا يجمع بيانات مواقع الأفراد أو شبكات الواي فاي أو الهواتف الجوالة التي يتم استخدامها.إلا أنه تم تغيير عبارة كانت تنص على استخدام البيانات فقط في تتبع المعرضين للإصابة بكورونا، وتحويلها إلى أنه "يمكن للشرطة الحصول على أية بيانات، ضمن بيانات البرنامج، في التحقيقات الجنائية".