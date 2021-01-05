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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تدافع عن استخدام الشرطة بيانات برنامج تتبع خاص بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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دافعت حكومة سنغافورة عن استخدام بيانات برنامج تتبع خاص بمكافحة فيروس كورونا في تحقيقات تجريها الشرطة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير القانون والشئون الداخلية، كيه شانموجام، القول إن برنامج "تريس توجيذر" (لنتتبع معًا) له أهمية وطنية في مكافحة فيروس كورونا، وأن "نهج الشرطة كان وسيظل يقتصر على الجرائم شديدة الخطورة".

ويستخدم البرنامج 78% من سكان سنغافورة، ووفقا لموقعه الإلكتروني، فإن البرنامج لا يجمع بيانات مواقع الأفراد أو شبكات الواي فاي أو الهواتف الجوالة التي يتم استخدامها.

إلا أنه تم تغيير عبارة كانت تنص على استخدام البيانات فقط في تتبع المعرضين للإصابة بكورونا، وتحويلها إلى أنه "يمكن للشرطة الحصول على أية بيانات، ضمن بيانات البرنامج، في التحقيقات الجنائية".

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