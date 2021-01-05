الأمم المتحدة: مقتل 21 مدنيا في الكونغو على أيدي متمردين

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا "بوحشية" في مجزرة جديدة نُسبت إلى مقاتلين من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة في قطاع روينزوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر من الأمم المتحدة وأخرى محلية.وصرح مصدر في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية لفرانس برس بأن "الحصيلة المؤقتة تشير إلى مقتل 21 مدنيًا بوحشية" في مويندا بمقاطعة الشمال، وأن المهاجمين اتجهوا على الأرجح نحو نهر كابيمبو.وقال من جانبه دونات كيبوانا مدير إقليم بيني، "ارتكبت القوات الديمقراطية المتحالفة أعمال قتل، فقدنا للتو 22 شخصًا بينهم عشر نساء".