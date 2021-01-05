جيهان مديح: مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز تحافظ على البيئة

أشادت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بمبادرة الرئيس لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، سواء كان للسيارات الخفيفة أو النقل والأتوبيسات، مؤكدة أنها فكرة جيدة للغاية، وأن مردود هذا المشروع ليس فقط على البيئة في استخدام الطاقة النظيفة.وأضافت جيهان مديح، خلال بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة سيكون لها مردود أيضًا في توفير السولار والبنزين الذي يتم استيراده من الخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة، موضحة في الوقت ذاته أن زيادة محطات الغاز على الطرق يساهم في تشجيع المواطنين على التحويل للغاز الطبيعي.وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن أسعار الغاز في المركبة أقل من البنزين، وجميع استهلاك السيارات والاستخدام المنزلي والتجاري المنزلي من الغاز الطبيعي لا يتعدى 2% من إنتاج الغاز في مصر، ونسعى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي الموجود لدينا بوفرة لتوفير الوقود.وتابعت جيهان مديح أن الفكرة مميزة ولها مميزات كثيرة في الحفاظ على البيئة وتخفيف استخدام البنزين الذي يأتي من الاستيراد من الخارج.