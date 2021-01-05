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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:56 م
أول ولادة طبيعية
أول ولادة طبيعية
البحيرة معوض هويدى
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قال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، بمحافظة البحيرة، أنه ولأول مرة تم إجراء، اليوم الثلاثاء، ولادة طبيعية بمستشفيات الحجر الصحي منذ بداية الجائحة لمصابة بفيروس كورونا المستجد.

أوضح مدير المستشفى أن العملية أجراها فريق طبي مكون من كل الدكتور محمد على عبدالقادر، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد سعد النشار، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد سعيد جعفر، أخصائي الأطفال، وفريق التمريض منى المعداوي، هالة عبدالعزيز، شيماء عبدالحليم، دعاء مصطفى.

من جانبهم، أكد الفريق الطبي المشرف حول حالة الأم والطفل الرضيع استقرار الحالة الصحية للأم والطفل، وهما بصحة جيدة داخل الحجر وجار متابعتهما على مدار الساعة من قبل أعضاء الفريق.

وتوجهوا بالشكر للدكتور خالد شوقي، مدير المستشفى، والعاملين على المجهود العظيم الذي يبذلونه خلال تلك الفترة العصيبة، كونهم أطباء يحتذى بهم وبمجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار
إجراء أول ولادة طبيعية لمريضة مصابة بكورونا في مستشفى كفر الدوار

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